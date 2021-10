Handelsoorlog: VS en China hervatten gesprekken

Chinese en Amerikaanse onderhandelaars hebben hun gesprekken over een oplossing van hun handelsoorlog zaterdag, na een lange onderbreking, hervat. Begin deze week deed de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai de nieuwe China-strategie uit de doeken. Toen al was een snelle hervatting van de gesprekken aangekondigd, en zaterdag had Tai een videogesprek met de Chinese vicepremier Liu He.

In dat gesprek hebben beide kampen hun grootste zorgen naar voren gebracht en zijn ze overeen gekomen wederzijdse “legitieme zorgen” in het overleg ter sprake te brengen, berichtte het Chinese staatspersbureau Xinhua. Ze wisselden ook van gedachten over de uitvoering van een eerste akkoord dat de twee wereldmachten begin 2020 sloten in de nu al drie jaar durende handelsoorlog. Peking en Washington gaan verder spreken, meldde Xinhua nog.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai — © REUTERS

Wat de Amerikanen betreft doen de Chinezen te weinig inspanningen om dat eerste akkoord uit te voeren. Toen sloten de twee landen een soort wapenstilstand waarmee op zijn minst nieuwe of hogere heffingen verhinderd werden. Essentieel voor dat akkoord was de Chinese belofte om tegen eind dit jaar voor 200 miljard dollar meer goederen aan te kopen in de Verenigde Staten.

Beide landen zijn al meer dan drie jaar in een handelsconflict verwikkeld, met wederzijdse straftarieven. De Amerikanen beschuldigen China met name van oneerlijke handelspraktijken, ongeoorloofde staatssteun, marktbelemmeringen en diefstal van intellectuele eigendom.