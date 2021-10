“Amper 8 procent van 170.000 wachtenden op sociale woning ontvangt huurpremie”

Amper 8 procent, of 13.522, van de 170.000 wachtenden op een sociale woning kregen vorig jaar een huurpremie. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid An Moerenhout heeft opgevraagd bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Volgens haar toont dit aan dat het beleid van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) niet gericht is op het grondrecht op wonen te waarborgen. “Mocht dat wél het geval zijn dan waren er niet zoveel wachtenden en kregen ze meer steun van hem”, zegt ze vanuit de oppositie.