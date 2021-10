Geen Romelu Lukaku op laatste training Rode Duivels voor Nations League-duel met Italië

LEES OOK. Hans Vanaken nu wel in de basis bij Rode Duivels: voorbereiding op WK 2022 in Qatar begint zondag al

De sfeer was relax, maar had zoveel energieker kunnen zijn als ze die finale hadden betwist. Zoals aangegeven zijn Eden Hazard (hamstring) en Thomas Foket naar huis. De blessure van Foket zou licht zijn. Opvallend was ook de afwezigheid van Romelu Lukaku. De topschutter is nog bij de nationale ploeg, maar kwam niet op het oefenveld. Het is afwachten of Big Rom morgen speelt. Het is niet ondenkbaar dat hij even individueel traint om er tegen Italië toch te staan.

De andere 21 overgebleven internationals tekenden wel present. Daarbij ook nog steeds vier doelmannen. In het kwartier van de training dat toegankelijk was voor de media sloeg bondscoach Roberto Martinez praatjes met Kevin De Bruyne en Alexis Saelemaekers. Zeker die laatste wordt morgen aan de aftrap verwacht samen met nog enkele invallers zoals Vanaken en Boyata. Het is ook afwachten of debutant Arthur Theate speelminuten krijgt. Die leek wel te genieten.

Er is toch ook enige spanning bij de Rode Duivels. De Fransman Rabiot testte positief op Covid-19 twee dagen na de match tegen de Belgen. Ondanks de vaccinaties zijn de Duivels toch op hun hoede. De troostfinale is morgen om 15 uur.