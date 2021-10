Ieper

In het centrum van Ieper is zaterdagochtend een wilde achtervolging gehouden door de politie op een dief die even voordien een belbus stal. Tijdens de achtervolging werd een schot gelost. De wilde rit eindigde toen de dief zich vastreed op de hoeve van Carlos en Trees. “Plots stond het hier vol politie. En een belbus”, zegt het koppel.