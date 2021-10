Oostenrijkse socialisten gaan mogelijk met extreemrechts in zee om van corruptie verdachte regering te vervangen

De Oostenrijkse sociaaldemocraten denken eraan om de extreemrechtse FPÖ te benaderen om samen met hen, liberalen en groenen een regering te vormen. Bedoeling is om de huidige, geleid door de van corruptie verdachte Sebastian Kurz, te vervangen. “Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen”, zei SPÖ-voorzitter Pamela Rendi-Wagner.

Momenteel vormt Kurz’ ÖVP een coalitie met de groenen. Die laatsten riepen de kanselier al op om op te stappen, nadat duidelijk werd dat het gerecht hem verdenkt van corruptie. Middelen van het ministerie van Financiën zouden gebruikt zijn om opiniepeilingen te manipuleren.

Onwaarschijnlijk, maar mogelijk

Als de huidige coalitie vervangen wordt door een vierpartijencoalitie met extreemrechts, dan zouden de sociaaldemocraten hun eerdere beslissing, om op federaal niveau niet met de FPÖ samen te werken, ongedaan moeten maken. Rendi-Wagner noemde zo’n vierpartijencoalitie op de openbare omroep ORF “onwaarschijnlijk, maar mogelijk”.

“Het bindmiddel is om komaf te maken met het systeem-Kurz en weer stabiliteit en orde te brengen in Oostenrijk”, klinkt het zaterdag in de krant Die Presse uit SPÖ-kringen.

Grenzen respecteren

Als het inderdaad tot zo’n coalitie zou komen, dan zouden de vakministers wel de grenzen van hun departement moeten respecteren, zei de SPÖ-voorzitter nog. FPÖ-voorzitter Herbert Kickl, een hevig tegenstander van het coronavaccin, zal bijvoorbeeld geen minister van Gezondheid kunnen worden, zei Rendi-Wagner. In zo’n vierpartijencoalitie is de socialiste bereid om kanselier te worden, zei ze nog.

Kurz blijft de aantijgingen ondertussen ontkennen, maar dinsdag staat een motie van wantrouwen gepland. De andere partijen in Oostenrijk zijn dezer dagen druk bezig om alternatieve coalities te bespreken, om zo een nieuwe stembusgang te vermijden.