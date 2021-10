Brandweer houdt grote bosbrandoefening in natuurgebied in Balen

Het risico op bosbranden neemt toe, zoals in april nog op het Groot Schietveld in Brecht — © BELGA

In Balen wordt zaterdagnamiddag een grote bosbrandoefening georganiseerd in natuurgebied de Keiheuvel en de Most. Er nemen meer dan honderdvijftig brandweerlieden met een vijftigtal voertuigen uit zeven brandweerzones aan deel. Het risico op grote bosbranden in de regio is de laatste jaren namelijk aanzienlijk toegenomen.

In april was er de omvangrijke brand op het Groot Schietveld in Brecht en een jaar eerder had het ook al gebrand in De Liereman in Oud-Turnhout. Het aantal interventies van de brandweer stijgt jaar na jaar en dit is een direct gevolg van de bevolkingsgroei en de klimaatverandering. Een goede voorbereiding en onderlinge samenwerking tussen de brandweerzones, dringt zich dan ook op.

Daarom wordt er zaterdag een grote oefening georganiseerd. Zeven brandweerzones (Kempen, Taxandria, Rand, Vlaams-Brabant Oost, Noord-Limburg, Zuid-West Limburg en Oost-Limburg), de Civiele bescherming, de DAFA (de gespecialiseerde politiedienst die met haar blushelikopter wordt ingezet voor waterdropping) en het Hulpcentrum 112 Antwerpen nemen deel. De gemeente Balen, het Agentschap Natuur en Bos en Aeroclub Keiheuvel stellen hun domeinen ter beschikking en zorgen voor logistieke ondersteuning.

In de voormiddag konden de brandweerlui al deelnemen aan verschillende workshops om specifieke skills aan te leren. In de namiddag volgt dan een grote oefening met alle deelnemers, waarbij meerdere brandhaarden in het natuurgebied worden gesimuleerd. Elke brandweerzone zet hiervoor een eenheid in die gemiddeld uit vijf voertuigen en vijftien manschappen bestaat. Observatoren zijn aanwezig om te evalueren en de nodige bijsturingen te maken. Ook de deelnemers geven na de oefeningen feedback zodat de procedures verder verfijnd kunnen worden.

“Deze oefeningen zijn uiterst relevant. Naast het inzetten op preventie, oefenen we op nieuwe procedures en gevaren waarvan het risico toeneemt”, zegt Koen Bollen, commandant van Brandweerzone Kempen, die het voortouw neemt in de brandoefening. “Onze zone heeft een diversiteit aan risico’s waaronder een groot bebost gebied dat bijna 25 procent van onze werkoppervlakte beslaat. Het aantal interventies in het algemeen is bovendien zeer sterk afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Denk hierbij concreet aan de recente té droge en té natte zomers. De visie van onze zone is Samen Veilig Verder en deze oefening kadert daar perfect in.”