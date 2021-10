Gianluigi Donnarumma (22) speelde woensdag al zijn 36ste interland voor Italië, pas voor het eerst kreeg hij meer dan één doelpunt binnen in dezelfde match. In de halve finale tegen Spanje (1-2) werd de Italiaanse keeper tot tranen toe uitgefloten door het eigen publiek. Waarom de beste keeper ter wereld geen sant is in eigen land. Of toch niet overal.