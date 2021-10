Al meer dan twee miljoen derde prikken toegediend in Engeland

In Engeland werd drie weken geleden gestart met het toedienen van de derde prik. Die worden ten minste zes maanden na de tweede dosis gezet en zijn voorbehouden voor 50-plussers, eerstelijnsverzorgers en mensen tussen 16 en 49 met een onderliggende aandoening. De afgelopen weken zijn er in totaal al 2,08 miljoen boostervaccins toegediend.

De NHS spoort mensen die in aanmerking komen voor de derde prik aan om die ook effectief te laten zetten. “Het is snel, effectief en biedt een belangrijke bescherming tegen het virus”, klinkt het. De gezondheidsdienst benadrukt ook dat er enorme inspanningen zijn geleverd door het personeel dat in moskeeën, op sportterreinen en in buurthuizen vaccinaties heeft uitgevoerd bij de doelgroep.