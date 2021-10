Onrustwekkende verdwijning Alexina De Smet (68) in Antwerpen

Op vraag van het parket van Antwerpen verspreidt de politie zaterdag een opsporingsbericht over Alexina De Smet (68). Zij verliet op vrijdag 8 oktober om 19.45 uur haar woning in de Zwartzustersstraat in Antwerpen en sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Alexina is 1m65 lang en slank gebouwd. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een blauwe jeans, een lange zwarte jas en lichtgrijze schoenen. De vrouw heeft medische zorgen nodig.

Wie Alexina De Smet gezien heeft of weet waar zij verbleef, kan contact opnemen met de speurders op gratis nummer 0800/30.300.

Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.