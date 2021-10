Verdwijningszaak Maddie McCann opgelost? Aanklager “honderd procent overtuigd” dat hoofdverdachte haar vermoord heeft

Zitten we in de laatste rechte lijn in de verdwijningszaak rond de Britse peuter Madeleine Maddie McCann? Als het van de Duitse openbaar aanklager afhangt wel: Duitse speurders zijn er “honderd procent van overtuigd” dat Christian Brückner, de 44-jarige hoofdverdachte in de zaak, haar vermoord heeft. Dat meldt de Britse krant The mirror.

Een van de meestbesproken verdwijningszaken van de voorbije decennia lijkt dan toch opgelost te gaan worden. Voor Duitse speurders bestaat er geen enkele twijfel meer over dat Christian Brückner, de 43-jarige hoofdverdachte in de zaak die ook al in andere dossiers rond verdwenen en vermoorde kinderen verwikkeld raakte, Maddie McCann op 3 mei 2007 ontvoerd en vervolgens vermoord heeft.

Christian Brückner. — © BILD

Dat zegt openbaar aanklager Hans Christian Wolter in de Britse krant The mirror. “We zijn ervan overtuigd dat we de man hebben die haar meegenomen en gedood heeft”, klinkt het. Wolter zegt verder dat hij bewijs heeft om dat te onderbouwen en dat hij Brückner volgend jaar voor de rechter hoopt te kunnen brengen.

De 44-jarige Brückner zit momenteel al in de gevangenis voor andere misdrijven. De openbaar aanklager en zijn team bereiden de zaak tegen hem nu voor en brengen al het bewijsmateriaal samen om hem vervolgens officieel aan te klagen. “We hebben het bewijs en we kunnen hem zeker aanklagen”, zegt Wolters nog. “Maar we willen hem niet zomaar aanklagen, we willen dat doen met al het bewijsmateriaal achter de hand dat we maar kunnen vinden. Als we nog vragen hebben, is het te vroeg om aan te klagen. Daarom gaan we dit zo lang als mogelijk onderzoeken. Ik weet niet of wat we hebben al genoeg is. Maar hij zit in de gevangenis, dus er is geen tijdsdruk. De tijd is aan onze kant.”

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 in het Portugese Praia da Luz tijdens een vakantie met haar ouders.