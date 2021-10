Vliegtuig maakt noodlanding in maïsveld Oedelem, inzittenden ongedeerd

In een maïsveld in Oedelem is zaterdagnamiddag een vliegtuigje neergestort. De piloot en zijn passagier bleven ongedeerd. Het ging om een geslaagde noodlanding.

De piloot van het vliegtuigje was zaterdagmiddag aan het vliegen boven het landelijke Oedelem. De man was met zijn passagier, een leerling-pilote, op weg naar het vliegveld van Ursel. Omstreeks 15 uur merkte hij echter een technisch aan het vliegtuig op.

Tot aan de luchthaven vliegen, bleek geen optie. Dus de piloot kon niet anders dan een plek zoeken om te landen. Dat deed hij uiteindelijk in een maïsveld langs de Nieuwenhovenstraat in Oedelem. Zowel de man als zijn vrouwelijke passagier zelf bleven daarbij ongedeerd. Een geslaagde noodlanding dus. Al liep het vliegtuigje zelf wel wat averij op. “Het vliegtuig is kunnen landen door de koelbloedigheid van de piloot”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V). Hij sprak ondertussen met de piloot en de leerlinge. “Zij lijken behoorlijk rustig na zo’n incident.”

De hulpdiensten werden verwittigd en snelden massaal ter plaatse. Voor de brandweer en politie was het geen sinecure om tot bij het vliegtuig te komen met alle zware voertuigen. Aanvankelijk was ook nog even sprake van explosiegevaar. Daarom werd een perimeter ingesteld. Dat was uiteindelijk na een uur geweken.

Ook de luchtvaartpolitie en een deskundige van de FOD Mobiliteit kwamen ter plaatse. Zij zullen het verdere onderzoek voeren. Ze zullen daarbij vooral nagaan wat er precies fout is gelopen.

(Tim Lescrauwaet)