Omstreden Tsjechische premier Babis wint parlementsverkiezingen, maar zonder absolute meerderheid

Nadat meer dan 80 procent van de stemmen geteld was, behaalde ANO 28,63 procent van de stemmen. Dat is goed voor 75 zetels in het 200 zetels tellende parlement. De twee centrumrechtse oppositieallianties behaalden samen 103 zetels.

De Communistische Partij van Bohemen en Moravië behaalde een historisch slecht resultaat. De partij kreeg amper 3,81 procent van de stemmen en haalt daarmee de kiesdrempel niet, wat betekent dat ze voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog uit het parlement zal worden geweerd.

Tijdens de laatste dagen van de verkiezingscampagne is de multimiljardair Babis verwikkeld geraakt in een van de vele financiële schandalen die in de Pandora Papers aan het licht zijn gekomen. Babis zou in 2009 voor 15 miljoen euro (17,4 miljoen dollar) onroerend goed in Frankrijk hebben gekocht via dubieuze lege vennootschappen. De 67-jarige premier heeft beschuldigingen van witwaspraktijken ontkend.