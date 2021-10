Geen Romelu Lukaku tegen Italië: spits verlaat selectie met overbelaste spieren en treedt niet aan in troostfinale

De Rode Duivels zullen het morgen in de troostfinale tegen Italië zonder Romelu Lukaku moeten stellen. Nadat eerder bekend raakte dat Big Rom niet verschenen was op training, communiceerde de bond nu dat Lukaku de selectie verlaten heeft. De spits keert terug naar Tubeke omdat zijn spieren overbelast zijn.

“Hazard en Lukaku hun spieren zijn allebei overbelast“, sprak Roberto Martinez op de persconferentie op de vooravond van de troostfinale tegen Italië. “Omdat we hier niet goed konden werken, zijn ze teruggekeerd naar Tubeke, daar zullen we ze klaarstomen voor hun terugkeer naar hun clubs.”

Eerder op zaterdag was Lukaku al de enige afwezige op de laatste training voor de troosting. De Belgische topschutter aller tijden scoorde donderdag zijn 68ste doelpunt in 101 interlands. In de slotfase werd een tweede treffer van de aanvaller van Chelsea nog afgekeurd vanwege buitenspel.

Aanvoerder Eden Hazard en Thomas Foket zijn er eveneens niet meer bij. Zij haakten vrijdag af met kwaaltjes. Hazard werd donderdagavond in de met 2-3 verloren halve finale tegen wereldkampioen Frankrijk een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald. Leeg gespeeld, maar in de eerste helft had Hazard al een tik gekregen en de aanvoerder stond nadien trekkebenend op de grasmat. In Madrid wordt alvast gevreesd voor een nieuwe blessure aan de hamstring, al zou de schade naar verluidt meevallen.

Thomas Foket kwam niet in actie tegen Les Bleus, maar ook hij keerde terug naar zijn club Stade Reims. Foket, die eerder deze week bij de selectie was gekomen als vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier, liep een spierblessure op tijdens de opwarming voor Frankrijk.