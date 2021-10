Domper voor Spanje: Ferran Torres geraakt mogelijk niet fit voor Nations League-finale tegen Frankrijk

De Spaanse aanvaller Ferran Torres is onzeker voor de Nations League-finale van zondag tegen Frankrijk, zo gaf bondscoach Luis Enrique zaterdag te kennen. In de halve finale van woensdag tegen Italië (2-1) was Torres nog goed voor beide doelpunten. Kort na rust moest hij noodgedwongen de strijd staken na een trap op de voet.

“De basiself ligt voor de hand, er rijzen enkel twijfels omtrent Ferran. De komende uren zullen uitwijzen of hij speelklaar geraakt”, aldus Enrique op de persconferentie in aanloop naar de kraker van zondag.

“Buiten Ferran is iedereen fit. We gaan zeker geen risico’s nemen met hem. Hij zal ons na de opwarming laten weten hoe hij zich voelt. Ook zonder hem hebben we vertrouwen in onze basiself.”

“Het gaat wel met mijn voet. Ik kijk zondag of ik kan spelen”, voegde Torres er zelf aan toe.

Regerend wereldkampioen Frankrijk kan dan weer geen beroep doen op middenvelder Adrien Rabiot, die na afloop van de wedstrijd tegen de Rode Duivels (3-2) positief testte op het coronavirus.