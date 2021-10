Duizenden mensen op straat in Rome tegen verplichte coronapas op werkvloer

Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in het centrum van Rome geprotesteerd tegen de beslissing van de regering om vanaf 15 oktober het gebruik van de coronapas uit te breiden en ook te verplichten op het werk.

Premier Mario Draghi had drie weken geleden aangekondigd dat werknemers mogelijk hun loon verliezen als ze weigeren de regels rond de gezondheidspas, die een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve coronatest bevat, te volgen.

Verschillende duizenden mensen kwamen zaterdag in Rome op straat om te protesteren tegen de maatregel. De demonstranten betreuren de “criminele en laffe chantage” van de Italiaanse overheid door mensen “indirect te dwingen tot vacinatie”.

De demonstratie van zaterdag, die ook werd bijgewoond door extreemrechtse groeperingen, werd ontsierd door enkele schermutselingen met de politie.

Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid is bijna 80 procent van de Italiaanse bevolking boven de twaalf jaar volledig gevaccineerd. Italië, het eerste Europese land dat door de epidemie getroffen werd, heeft een zware tol betaald met meer dan 130.000 coronadoden.

