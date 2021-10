Ook dat nog: Rode Duivels dreigen na meer dan drie jaar leidersplaats op FIFA-ranking kwijt te spelen

Met de enerverende nederlaag na een dramatische avond tegen Frankrijk verliezen de Belgen geen punten voor de eerstvolgende ranking, die op 21 oktober wordt bekendgemaakt, omdat de Final Four van de Nations League geldt als een knock-outfase van een groot toernooi. Een zege levert daarin wel extra punten op in het complexe algoritme van de Wereldvoetbalbond, maar om de deelnemende landen te beschermen worden er geen punten afgetrokken in geval van een nederlaag. Hetzelfde geldt voor de troosting van zondag tegen gastland Italië: in geval van een nieuwe nederlaag blijven er 1.832,33 punten achter de naam van ons land staan, het puntenaantal dat werd toegekend bij de publicatie van de vorige ranking in september.

Het probleem daarbij is dat de Rode Duivels toen al de hete adem van Brazilië in de nek begonnen te voelen. De Seleçao verkleinde de achterstand vorige maand al tot twintig punten en met de winst in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela komt de vijfvoudige wereldkampioen nu al op 1.816.48 punten te staan, terwijl Brazilië de komende dagen nog twee interlands speelt. Mits twee zeges komen de Brazilianen dan op 1.832,99 en met de puntentelling na de komma steken ze dan de Belgen voorbij. De voorwaarden daarvoor zijn dus een Belgische nederlaag in Turijn en twee Braziliaanse zeges in de WK-kwalificaties. Het geeft de wedstrijd tegen de Italianen plots een extra dimensie. “Uiteraard is die ranking belangrijk voor ons”, vertelde bondscoach Roberto Martinez zaterdag. “We zijn al drie jaar nummer een van de wereld en willen dat ook blijven.”

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt.