Dan toch een selectie voor Arnaut Danjuma bij Oranje: Louis van Gaal roept voormalig Club Brugge-speler op door blessure

De 24-jarige Groeneveld debuteerde bijna drie jaar geleden voor Oranje. Nederland was toen, op 13 oktober 2018, onder leiding van bondscoach Ronald Koeman in de Nations League met 3-0 te sterk voor Duitsland. Groeneveld heeft twee caps achter zijn naam.

Nederland neemt het maandag in Rotterdam, in de WK-kwalificatiereeks, op tegen Gibraltar. Vrijdag werd in Riga Letland met 1-0 verslagen. Gakpo werd in dat duel in de 76ste minuut vervangen door Wout Weghorst. Noa Lang (Club Brugge) vierde zijn debuut bij Oranje. Hij kwam in de 62ste minuut het veld op voor Steven Berghuis.

Van Gaal kreeg aan het begin van deze week op een persconferentie veel vragen over het feit waarom hij Danjuma niet had geselecteerd. De buitenspeler maakte zondag in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd van Villarreal tegen Real Betis beide doelpunten en enkele dagen eerder werd hij na de confrontatie met Manchester United in de Champions League (2-1 verlies) uitgeroepen tot beste speler.

“Hij is van club veranderd, dat heeft hij nogal laat gedaan. In de eerste fase bij Villarreal speelde hij ook niet. Toen viel hij over het algemeen in. De laatste vier wedstrijden deed hij het geweldig en hij had er ook bij kunnen zijn. Maar daar heb ik niet toe besloten. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is”, zei Van Gaal over de twee laatste WK-kwalificatiewedstrijden in november tegen Montenegro en Noorwegen. Door de blessure van Gakpo hoeft Danjuma nu niet op november te wachten.