De Ketelaere wordt vanavond alvast niet de vervanger van Lukaku

Het is nog wat gissen naar de basiself die Martinez tegen Italië tussen de lijnen zal sturen. Courtois vroeg zich openlijk af hoeveel zin het nog heeft die wedstrijd om de derde plaats te spelen. Aangezien de doelman van Real toch bij de selectie is gebleven en hij zijn 93ste interland kan pakken, zal hij wellicht tussen de palen staan.

In de defensie kan Boyata speelkansen krijgen, maar wie dan plaats moet ruimen, staat nog niet vast. Alderweireld en Vertonghen zijn de vaste waarden, maar Alderweireld is nog niet lang hersteld van Covid en Vertonghen heeft met zijn club Benfica nog een druk programma voor de boeg. Denayer was de beste verdediger tegen Frankrijk. Een basisplaats voor Theate is nog te vroeg.

Saelemaekers mag hopen op een plaats op de rechterflank. En als Witsel speelt, wie komt dan naast hem op het middenveld? Maakt Martinez een statement en laat hij Tielemans, die achter zijn beste vorm aanholt, staan? Dendoncker kan in het team komen.

Toch één Bruggeling

Hans Vanaken komt in het team, wellicht op een plaats achter de diepe spits. Het is afwachten hoe het gesteld is met de fysieke toestand van De Bruyne om hem in de basiself te droppen. Maar ook hij bleef bij de selectie en zal wellicht aan de aftrap staan.

Lukaku wordt als diepe spits alvast niet vervangen door De Ketelaere. “De Ketelaere heeft niet het profiel om als spits te spelen bij de Rode Duivels”, aldus Martinez. De 20-jarige speler van Club Brugge loopt bij zijn club wel in de spits. Hij krijgt nagenoeg zeker wel speelminuten.

Dit zijn de mogelijke basiself: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, De Bruyne, Castagne; Vanaken, Batshuayi, Carrasco. (lvdw)