WK-KWALIFICATIE. Roman Yaremchuk beslissend voor Oekraïne, Eupen-spits matchwinnaar bij Bosnië

Terwijl heel Europa in de ban is van de Nations League, wordt er intussen ook gebikkeld voor de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Een overzicht van de belangrijkste affiches van zaterdagavond.

Yaremchuk goed voor goal en assist bij Oekraïne

Oekraïne heeft met het oog op de tweede plaats een goede zaak gedaan in groep D. Na vijf (!) gelijke spelen kon het eindelijk eens winnen. In en tegen Finland werd het 1-2. Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) had een voet in beide goals. Bij de openingstreffer gaf de spits de assist voor de 0-1 van Andriy Yarmolenko, later in de eerste helft tekende Yaremchuk voor de 1-2. Tussendoor had Norwich-spits Teemu Pukki voor de gelijkmaker getekend.

Bij Finland speelde Eduard Sobol de eerste helft.

Prevljak scoor tweeklapper voor Bosnië

In groep D ging Bosnië-Herzegovina op bezoek bij Kazachstan. De bezoekers wonnen met 0-2 dankzij twee doelpunten van Eupen-spits Smail Prevljak. Prevljak maakte in de 25ste minuut de 0-1 en verdubbelde de score na de rust. Kazachstan kwam in de toegevoegde tijd nog dicht bij de 1-2, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding.