Roberto Mancini is op zijn hoede voor Rode Duivels: “De nieuwe jongens zullen willen laten zien wat ze waard zijn”

Italië verloor tegen Spanje voor het eerst in 38 wedstrijden. “Natuurlijk zijn we dus gemotiveerd om iets recht te zetten tegen België”, aldus Jorginho. “We willen gewoon opnieuw winnen. We zullen dus beter moeten zijn dan tegen Spanje.”

De middenvelder van Chelsea is echter op zijn hoede voor de Rode Duivels. “België is een fantastisch elftal. Ze zijn al jaren nummer één van de wereld. Het is nooit makkelijk om tegen hen te spelen. Als je geen honderd procent bent, win je niet van hen.”

© ISOPIX

Dat Romelu Lukaku er zondag niet bij is, verandert niks aan de plannen van Roberto Mancini. “Uiteraard doen we in elke wedstrijd kleine aanpassingen”, aldus de Italiaanse bondscoach. “Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. België is de nummer één van de wereld. Het zou goed kunnen dat ze de ploeg hier en daar wat aanpassen, maar ook de nieuwe jongens zullen willen laten zien wat ze waard zijn. Daar ben ik zeker van.”

Thibaut Courtois liet na de wedstrijd tegen Frankrijk horen nog weinig zin te hebben in een troostfinale. Daar heeft Jorginho evenwel geen boodschap aan. “Het is niet dat ik me erdoor aangevallen voel. Op zich maakt het ook niet uit hoe de Belgen de wedstrijd aanpakken. We moeten vooral zelf gemotiveerd zijn.”