Een depressie in een klimaatcrisis is niet noodzakelijk een klimaatdepressie.

Dat klimaatverandering real is, daar zijn we onderhand collectief van overtuigd. Maar hoe gaan we om met die onzekerheid? En kan ze leiden tot een toename van het aantal depressies? De wetenschap is er nog niet uit. “Er is een groot verschil tussen je oprecht zorgen maken over iets en een psychische stoornis als een depressie.”