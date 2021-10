Sportief directeur PSG laakt “gebrek aan respect” van Real Madrid in transferdossier Kylian Mbappé

Leonardo, de sportief directeur van PSG, heeft zaterdag het “gebrek aan respect” van Real Madrid aangeklaagd in het dossier rond de Parijse superster Kylian Mbappé. Hij vindt het niet kunnen dat de Madrilenen de aanvaller openlijk het hof maken om hem volgend jaar transfervrij over te nemen.

“Het is al twee jaar dat er in het openbaar over Mbappé gepraat wordt, alsof dat normaal is. We hebben Real Madrid meerdere keren op de hoogte gebracht van onze ontevredenheid”, verklaarde Leonardo tijdens het Sportfestival, dat door de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport georganiseerd wordt in Trento. “Het is iets dat bestraft moet worden. Het is een gebrek aan respect.”

Volgens Leonardo blijft het de bedoeling van PSG om het contract van de Franse international te verlengen. Zijn overeenkomst loopt af in juni 2022.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez verklaarde dinsdag dat hij hoopt dat de komst van Kylian Mbappé in januari in kannen en kruiken is. Maar nadien slikte Pérez zijn woorden in. De Koninklijke trachtte Mbappé afgelopen zomer te strikken. Het bracht een bod uit van 180 miljoen euro, maar PSG zei njet. Begin deze week gaf de spits bij RMC te kennen dat hij deze zomer een aanvraag had ingediend om te vertrekken bij PSG.