“Harry en Meghan komen mogelijk met hun kinderen naar het Verenigd Koninkrijk”

Het zou wel eens kunnen dat prins Harry en Meghan Markle eind oktober een bezoekje brengen aan het Verenigd Koninkrijk, vergezeld door hun kindjes Archie en Lilibet. Volgens bronnen van The sun zijn de twee aan het overwegen of dat een goed idee zou zijn.

Eind deze maand vindt in Kensington Palace een evenement plaats om prinses Diana, de moeder van Harry, te herdenken. En voor die gelegenheid overwegen Harry en Meghan om met hun twee kindjes nog eens naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Volgens de bronnen van de Britse krant moet daar wel nog over nagedacht worden en wegen ze af of het een goed idee zou zijn. Het Britse koningshuis heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Zestien maanden geleden verhuisden de hertog en hertogin van Sussex naar Californië en namen daardoor afstand van het Britse koningshuis. Dat veroorzaakte flink wat deining in de familie. Sindsdien kwam Harry al tweemaal terug: voor de begrafenis van prins Phillip en de onthulling van het standbeeld van Diana. Intussen werkt de broer van prins William aan zijn memories, die eind volgend jaar zouden uitkomen.