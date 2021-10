Frankrijk herinnert Londen aan “belofte” over migrantensmokkel en maant ook België aan tot actie

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, heeft zaterdag de Britse regering opgeroepen “haar belofte na te komen” om de strijd tegen de migrantensmokkel aan de Franse kust te financieren en heeft opgeroepen tot onderhandelingen tussen Londen en de EU over een verdrag over dit onderwerp. Hij zei ook dat de helft van de migranten die vanuit Calais en Duinkerken wil oversteken uit België komt.

“We moeten onderhandelen over een verdrag dat ons bindt inzake migratiekwesties, aangezien de heer Barnier dat niet heeft gedaan toen hij onderhandelde over de brexit”, zei Darmanin tijdens een bezoek aan Loon, waar migranten dagelijks het Kanaal proberen over te steken om Engeland te bereiken. Hij beloofde dat Frankrijk dit project zou bevorderen tijdens zijn zes maanden durende voorzitterschap van de Europese Unie in januari.

De kwestie van de grensovergangen is een regelmatige bron van wrevel tussen Londen en Parijs. “De Britse regering heeft nog niet betaald wat zij ons beloofd heeft,” zei Darmanin. “Wij doen een beroep op de Britten om hun belofte van financiering na te komen”, vervolgde hij.

Versterking

Het VK heeft eind juli toegezegd Frankrijk in 2021-2022 62,7 miljoen euro te betalen om de versterking van de Franse rechtshandhaving aan de kust te financieren. Volgens de Britse pers had de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, begin september echter gedreigd dit bedrag niet te betalen, gezien de recordaantallen migranten die het Kanaal illegaal oversteken.

“Frankrijk bewaakt al meer dan 20 jaar de grens voor onze Britse vrienden”, ging Darmanin verder. Hij herinnerde eraan dat “extra manschappen zijn ingehuurd” en “technologische middelen zijn aangeschaft om deze grens te bewaken”.

Gérald Darmanin had het ook over de situatie met België. “Vijftig procent van de migranten die vanuit Calais en Duinkerken willen oversteken, komt uit België”, zei de Franse minister. “Ik heb de prefect gevraagd om controlepersoneel langs de hele Belgische grens in te zetten, om smokkelaars en migranten die België willen verlaten om in het noorden van Frankrijk aan te komen, te kunnen arresteren, om zo de bron droog te leggen. Deze strategie heeft haar waarde bewezen. Wij vragen onze Belgische vrienden om aan hun kant hetzelfde te doen.”