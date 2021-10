Taiwan is niet van plan te buigen voor de druk van China

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft in een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag benadrukt dat haar land zich zal blijven verzetten tegen annexatie of inbreuken op haar soevereiniteit. In niet mis te verstane bewoordingen had de Chinese president Xi Jinping zaterdag aangedrongen op een hereniging met Taiwan.

Wat Tsai betreft mogen China en Taiwan “niet aan elkaar ondergeschikt zijn”. “We hopen op verbeterde betrekkingen met China en zullen niet overhaast handelen, maar laat er geen illusies over bestaan: het Taiwanese volk zal niet buigen voor druk.”

Tsai waarschuwde ook voor een groeiend autoritarisme in China. “Niemand kan Taiwan dwingen om het pad in te slaan dat China voor ons heeft uitgestippeld, want dat pad biedt geen vrije en democratische levensstijl voor Taiwan, en geen soevereiniteit voor onze 23 miljoen mensen.”

Net nu de spanningen tussen Taiwan en China al een aantal dagen oplopen, roept Tsai Peking op om een dialoog op te starten op basis van gelijkheid. Een recordaantal Chinese militaire vliegtuigen is de afgelopen dagen het militaire luchtruim van Taiwan binnengedrongen. Ook zondagochtend was dat opnieuw het geval. Volgens Taiwan waren de militaire spanningen tussen de twee landen de voorbije 40 jaar nooit zo’n ernstig.

In Peking en Taipei wordt zondag de 110e verjaardag gevierd van de revolutie van 1911, toen de Qing-dynastie ten val werd gebracht en de Republiek China werd opgericht. Nadat de Chinese nationalisten in 1949 verloren van de communisten, vluchtten de nationalisten naar Taiwan. Sindsdien heeft de eilandstaat een onafhankelijke regering, die zichzelf officieel nog altijd de Republiek China noemt. In Peking - en dus de Volksrepubliek China- beschouwen ze Taiwan echter als onderdeel van hun grondgebied.