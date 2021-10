Recordaantal trans personen meldt zich aan bij UZ Gent

Het Centrum voor Seksuologie & Gender van het UZ Gent krijgt een recordaantal aanvragen binnen. In de eerste negen maanden van dit jaar hebben zich al 694 trans personen gemeld, zo schrijft De Zondag. Dat zijn er meer dan in heel 2020, ook al een recordjaar. De wachttijd loopt intussen op tot twee jaar, en dat is niet zonder gevaar.

Voor een eerste, verkennend gesprek is het ondertussen al twee jaar wachten, zegt professor Guy T’Sjoen, diensthoofd van het centrum, in De Zondag. “Dat is veel te lang”, zegt hij. “Als mensen te lang moeten wachten, beginnen ze soms zelf te experimenteren met hormonen, wat ten zeerste af te raden is. Medicatie bestellen op het internet waarvan je de oorsprong niet kent, is gevaarlijk.”

Vorig jaar stonden er nog 769 mensen op de wachtlijst; ondertussen is dat aantal opgelopen tot 1.071. Daarbij zijn 90 kinderen (4-11 jaar), 301 jongeren (12-17 jaar), 341 jongvolwassenen (18-25 jaar) en 339 volwassenen (ouder dan 25 jaar). “Uiteraard starten we bij kinderen geen medische behandeling op”, zegt T’Sjoen. “We gaan vooral in gesprek, ook met de ouders. Hoe kunnen zij omgaan met hun zoontje dat zich een meisje voelt? Hoe kunnen ze reageren in bepaalde situaties?” Een derde van de patiënten is non-binair.

De hoop is dat ook andere ziekenhuizen zich bijscholen in transgenderzorg. “Dat kan ook bij ons”, aldus nog T’Sjoen. “De behoefte is immens. Wij hebben ons team intussen uitgebreid tot 13 psychologen. Er is gelukkig een relatief nieuw initiatief opgestart in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, en ook daar wordt al met een wachtlijst gewerkt.”