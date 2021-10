‘Trek je broek eens naar boven’: voetballer kan niet geloven waarom hij niet mag invallen

Excelsior Rotterdam blijft na een 0-1-overwinning bij Emmen aan kop van de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Michael Chacón zal de wedstrijd niet snel vergeten. De middenvelder stond klaar om in te vallen, maar mocht niet van de vierde ref. De reden? Zijn sportbroek onder zijn short had niet dezelfde kleur, zwart in plaats van rood. Na een wissel van garderobe mocht Chacón dan toch invallen, nadat de vierde ref zag dat het deze keer wel goed was.