Openluchtzwembad en 3 andere Vlaamse monumenten zijn niet meer ‘beschermd’

“Andere ruimtelijke belangen of het verlies aan draagvlak voor de beschermingen verantwoorden de opheffing van de bescherming”, legt Diependaele uit. De betrokken gemeentebesturen organiseren nu een openbaar onderzoek over de opheffing, zodat iedereen de kans heeft om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Het is vervolgens aan de minister om over een definitieve opheffing te beslissen.

De elektrische torenkraan op de Boelwerf werd in 1957 gebouwd, en in 1982 overgebracht naar Temse nadat Cockerill Yards in Hoboken failliet was gegaan. Bij de bescherming, in 2004, was ze een van de laatste elementen die aan de Boelwerf herinnerde. “17 jaar later is de context van de beschermde kraan volledig gewijzigd en is het draagvlak voor de bescherming verdwenen, waardoor een opheffing van de bescherming zich opdringt”, meent Diependaele. De minister heeft erop aangedrongen dat gezocht wordt naar een duurzame toekomst voor de kraan.

De site van het Iepers Openluchtzwembad staat al jaren te verkommeren — © credit

De bescherming van het Iepers Openluchtzwembad wordt opgegeven omdat de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij werken plannen aan de inrichting van de stadsgrachten. “Het algemeen belang van deze werken overstijgt het belang van de bescherming van het Openluchtzwembad als monument”, aldus Diependaele.

Omwille van de historische waarde werd de dorpskom van het Oost-Vlaamse Lembeke beschermd als dorpgsgezicht. Het huis van Bouchaute is een beeldbepalend pand binnen het dorpsgezicht, maar het huis raakte geïsoleerd binnen de dorpskom. “Dat leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht”, klinkt het.