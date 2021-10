Prins William ziet zijn oom Andrew als een “bedreiging voor de monarchie”

Hij stond altijd te boek als de favoriete zoon van de Britse koningin. Maar het misbruikschandaal doet prins Andrew nu ook bij zijn familie in ongenade vallen. De bezorgdheid over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein neemt toe, luidt het. Zeker nu Virginia Giuffre, een van de slachtoffers van de veroordeelde zedendelinquent, nu ook tegen Andrew een rechtszaak is gestart.

Prins Andrew tijdens een interview in april, na de dood van zijn vader. — © REUTERS

Bronnen in de entourage van prins William vertelt de Sunday Times dat William steeds meer betrokken wordt bij beslissingen over de monarchie. “Hij is geen grote fan van zijn oom Andrew”, luidt het. Hij zou hem zelfs zien als een bedreiging voor het hele instituut. Omdat hij “ondankbaar” overkomt voor zijn positie, “een risico en een bedreiging voor de hele familie”. Naar verluidt zijn er crisisgesprekken tussen koningin Elizabeth, troonopvolger prins Charles en William, de tweede in lijn.

Eerder zouden ook al prinses Anne, prins Edward en prins Charles, de broers en zus van Andrew, samen hebben beslist dat een publieke terugkeer voor Andrew uitgesloten is.

Op de officiële foto’s van het huwelijk van prinses Beatrice is geen spoor van haar vader. — © AP

Dat werd pijnlijk duidelijk na het huwelijk van prinses Beatrice, de dochter van prins Andrew, in de zomer van 2020. Andrew bracht zijn dochter naar het altaar, maar was in geen enkele van de officiële foto’s van de plechtigheid te zien.

Virginia Giuffre zegt dat ze op haar 17e seks moest hebben met de prins. — © AP

Virginia Giuffre (38) zegt dat de prins haar op drie momenten heeft misbruikt toen ze nog maar 17 was. Ze was bij hem gebracht door Jeffrey Epstein. Die laatste kan geen duidelijkheid meer verschaffen, want hij stapte in 2019 in de gevangenis uit het leven. Prins Andrew zelf heeft de aantijgingen altijd ontkend.