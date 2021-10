Met dank aan Tessa Wullaert: vrouwen van Anderlecht overklassen Standard

De RSCA Ladies hebben de Clasico tegen Standard Féminin gewonnen. Met overmacht. In het Lotto Park werd het 4-1.

De Rouches waren op voorsprong gekomen via Davinia Vanmechelen, maar onder anderen door twee goals van Tessa Wullaert trok paars-wit aan het langste eind. Het gezicht van de Red Flames zit dit seizoen al aan twaalf doelpunten en drie assists.

In de stand wipt Anderlecht (12) zo over Standard (10) naar de derde plaats. Club Brugge leidt na zes speeldagen met 18 op 18, OHL is tweede met 16 punten.

