LIVE. Volg hier de AG Antwerp 10 Miles

Vandaag lopen 26.000 sportievelingen de AG Antwerp 10 Miles, een afstand van zestien kilometer door de stad. De deelnemers worden in vier waves verdeeld. Naast de 10 Miles kan je ook kiezen voor kortere afstanden: de 6,5 kilometer lange Short Run of de 1,8 kilometer lange Alpro Kids Run (voor kinderen van 4 tot 12 jaar). In totaal worden zo’n 31.000 lopers verwacht voor deze uitgestelde editie van 2020. Volg alles hier op de voet.