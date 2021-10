Stembureaus opengegaan voor streng beveiligde Iraakse verkiezingen

In Irak zijn zondag om 7 uur plaatselijke tijd de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Die worden vervroegd gehouden als antwoord op de maandenlange protesten voor hervormingen. Het is voor de tweede keer dat er verkiezingen zijn sinds Irak bijna vier jaar geleden de militaire overwinning op de militante groepering Islamitische Staat (IS) uitriep.

Hoewel de terreurbeweging is verzwakt, blijven IS-cellen aanvallen plegen in delen van Irak. Meer dan 250.000 werknemers van het veiligheidspersoneel zijn ingezet om de stembureaus in het hele land te beveiligen.

Ongeveer 3.249 kandidaten, onder wie 951 vrouwen, strijden om een zetel in het 329-koppige parlement. Een kwart van de zetels is bestemd voor een vrouw. De zittende premier Mustafa al-Kadhimi, die in mei vorig jaar aantrad, heeft de verkiezingen als reactie op de protesten enkele maanden vervroegd. Het huidige mandaat van het parlement, dat gekozen is in 2018, zou in 2022 aflopen.

De stembureaus gingen om 7 uur open en premier Mustafa al-Kadhimi bracht in hoofdstad Bagdad zijn stem uit. Hij riep alle Irakezen op om zeker te gaan stemmen. “Jullie stemmen zijn kostbaar. Mis de kans op verandering niet”, zei hij na afloop.

Bijna 25 miljoen mensen kunnen tot 18 uur hun stem uitbrengen, maar waarnemers voorspellen een lage opkomst. Veel Irakezen zullen waarschijnlijk niet hun stem uitbrengen omdat ze niet verwachten dat de machtsverhoudingen in het land veranderen.

De eerste resultaten worden maandag verwacht.