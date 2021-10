Clubicoon Rui Costa verkozen tot voorzitter van Benfica

Costa (49) won de verkiezing, waaraan iets meer dan 40.000 ‘socios’ (supporters-aandeelhouders) hebben deelgenomen - een record in de geschiedenis van de in 1904 opgerichte club - met 84,48% van de stemmen. Nauwelijks 12,24% van de stemmen ging naar zijn tegenstander, Francisco Benitez. Zijn mandaat zal vier jaar duren, tot 2025. Rui Costa voetbalde als speler bij de club (1991-1994, 2006-2008), werd nadien vicevoorzitter en uiteindelijk interim-hoofdbestuurder nadat Luis Filipe Vieira in juli was gearresteerd.

Benfica beleefde afgelopen zomer woelige tijden na de aanhouding van toenmalig voorzitter Luis Filipe Vieira, die werd gearresteerd voor zijn rol in de zogenaamde ‘Rode Kaart’-operatie. Hij wordt verdacht van vertrouwensbreuk, fraude, valsheid in geschrifte, belastingontduiking en witwaspraktijken. Het parket maakte bekend dat het gaat om financiële en zakelijke transacties voor een totaalbedrag van meer dan honderd miljoen euro.