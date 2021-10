LIVE. Volg hier de eerste klimaatmars in twee jaar

"Doortastend beleid nodig"

"De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen" zegt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie die de mars vandaag organiseert. "We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen."

Vanrenterghem wijst op het extreme weer - overstromingen, bosbranden, hittegolven - dat zowel in België als in de rest van de wereld al vele slachtoffers heeft gemaakt en kostbare natuur heeft verwoest. "Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbaren", zegt ze. "Bovendien hebben de historische uitspraak van de Klimaatzaak en de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport deze zomer een ongezien signaal gegeven om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en het Belgische klimaatbeleid van koers te doen veranderen."

"De straffe klimaatacties van de voorbije jaren hebben de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda geplaatst. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie", aldus Zanna Vanrenterghem nog. Bovendien heeft de coronacrisis volgens de organisatoren aangetoond dat een diepgaande transformatie mogelijk en noodzakelijk is.