Craig Bellamy in pakkend interview over zijn vertrek bij Anderlecht: “Ik kwam thuis en mijn dochter herkende mij niet”

In september vertrok assistent-trainer Craig Bellamy bij Anderlecht. De Welshman kampt met een klinische depressie. In een interview met The Daily Mail sprak Bellamy daar nu voor het eerst over.

“Craig worstelt al lang met zijn mentale gezondheid”, zei trainer Vincent Kompany na de 7-2 overwinning van paars-wit tegen KV Mechelen. “Nu is het monster terug daar. Gezondheid staat boven voetbal. We zijn verplicht hem de kans te geven gezond te worden. Dit wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd, een depressie, maar nu moet Bellamy er zijn weg in vinden.”

Dat Bellamy met een klinische depressie kampte, was geen geheim. “De voorbije drie of vier jaar hebben ze een depressie bij me gediagnosticeerd. Ik ben een depressieve man, daar kan ik niet aan ontsnappen. Ik heb belachelijke pieken, en enorme dalen”, zei hij vorig jaar nog daarover.

Nu deed hij zijn verhaal bij The Daily Mail. “In augustus kwam ik even naar huis na de voorbereiding met Anderlecht”, aldus Bellamy. “Het was de eerste verjaardag van mijn dochter en dus was er een feestje. Maar ze herkende mij niet meer. Ik stak mijn armen uit, maar ze wilde niet komen. Waarom zou ze ook? Ze had me nog maar acht of negen keer gezien en ook toen was ik er slechts voor 24 uur. Ik vormde geen deel van het leven van Orla.”

De Welshman ging vervolgens naar buiten, om te huilen. “Ik vroeg mezelf af: wat moet ik nu doen? Terug naar het voetbal gaan en dat waarvan ik hou achterlaten? Of blijf ik in haar leven?”

Contract in de safe

De keuze was snel gemaakt, ondanks zijn liefde voor Kompany en Anderlecht. “Ik wilde altijd al eens werken in het buitenland”, klinkt het. “Als je het jeugdsysteem van Anderlecht niet kent, dan ben je niet met voetbal bezig. Ze produceren zoveel goeie talenten. Ik moest wel voor hen gaan werken, gewoon om te zien of ik het kon. Ik vond het geweldig. Kunnen omgaan met ‘Vinny’ was echt fantastisch. Hoe hij met mensen omgaat, hoe hij beslissingen maakt, hoe kalm hij is. Hij toonde me een andere wereld. En we werkten heel hard, 12 tot 14 uur per dag. Ik probeerde dingen uit met de beloften, die hij dan kon proberen bij het eerste team. Het was top, tot corona kwam in maart.”

Bellamy voelde zich steeds geïsoleerder op z’n appartement in Brussel. Hij miste zijn vier kinderen enorm. “Op een bepaald moment probeerde ik alles gewoon te blokkeren. Ik zei tegen het thuisfront: Vergeet mij maar, ik kom niet terug! Het leek me zelfs beter voor de baby omdat ze anders misschien in de war zou geraken als ik soms eens zou passeren. Het was het proberen waard, zonder succes. Zo ben ik ook gewoon niet. Als ik iemand op de wereld zet, dan moet ik er zijn voor haar.”

En dus nam de 42-jarige Bellamy de beslissing om Anderlecht te verlaten. “Vinny wist wat eraan zat te komen”, zegt hij. “Ik had hem er al over aangesproken en hij had me verteld dat ze alles zouden doen om mij te helpen, maar dat dit heel moeilijk was. Ik heb het uiteindelijk gezegd tegen de rest, dat was lastig. Peter Verbeke (de sportieve baas in Brussel, red.) liet me het driejarig contract zien dat ze voor mij hadden opgesteld. Hij zei me dat zolang hij bij de club was, het contract klaar zou liggen. Waarna hij het in de safe legde. Dat betekende zoveel voor mij.”

Bellamy geniet nu van zijn voetbalbreak. Hij heeft naar eigen zeggen momenteel “belangrijkere zaken” te doen dan voetbal. Wanneer hij terugkeert, dat weet hij nog niet.

“Ik mis alles van het voetbal. Ik mis de trainingen, de geur van gras… Maar ik heb de juiste beslissing genomen. Ik zie Orla nu twee keer in de week en ik voel me de gelukkigste man ter wereld. Wanneer ik mijn armen uitsteek, komt ze nu ook naar mij.”