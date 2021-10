WEER. Vanaf maandag weer meer buien

In het westen hangt zondagmiddag al vrij veel bevolking, terwijl het in het oosten en zuidoosten zonnig blijft tot de vroege avond. Daarna neemt de bewolking ook daar toe. Het blijft droog, al is er in het westen wat gedruppel mogelijk. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Laag-België. Dat voorspelt het KMI.

Zondagavond valt er over het westen af en toe lichte regen. ‘s Nachts kan er ook af en toe lichte regen vallen over het centrum, terwijl het in het zuidoosten nog overwegend droog blijft tot de ochtend.

De zwakke storing verlaat maandag tijdens de ochtend ons land via het zuidoosten. In de loop van de dag wordt de atmosfeer licht onstabiel en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, waaruit enkele buien kunnen vallen. In het noordwesten en aan zee lijkt het droog te zullen blijven. Het wordt iets frisser, met maxima van 10 tot 14 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden elders.

Maandagavond zijn er nog een paar plaatselijke buien, maar het wordt tijdens de nacht van maandag op dinsdag op de meeste plaatsen droog. Er zijn eerst nog opklaringen, maar later op de nacht neemt de bewolking toe. Tegen de ochtend begint het in het Nederlandse grensgebied te regenen. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen, 8 tot 10 graden in het lage binnenland en tot 13 graden vlak aan zee.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan de kust. Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms valt er wat lichte neerslag bij maxima van 8 tot 13 graden.

Donderdag verwacht het KMI veel wolken met lichte neerslag bij tussenpozen. De maxima schommelen tussen 9 en lokaal 16 graden in Laag- en Midden-België. Vrijdag beïnvloedt een zwakke regenzone vanaf het noorden ons weer. We halen maxima van 10 tot 15 graden.