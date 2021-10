Clublegende Xavi sluit terugkeer als coach naar Barcelona niet uit: “Sta open voor alles”

Xavi coacht sinds zijn voetbalpensioen in 2019 de Qatarese ploeg Al-Sadd, waarmee hij al enkele prijzen won. Hij was een van de topkandidaten om trainer te worden van de Spaanse grootmacht, maar Koeman werd aangesteld als hoofdcoach in augustus 2020. Nu de Nederlander zijn ploeg maar niet op de rails krijgt, duikt Xavi’s naam weer op als vervanger.

In een gesprek met TVE zette Xavi de deur voor een overgang naar Barcelona alvast op een kier. “Elk aanbod zal worden geëvalueerd en dan zal een beslissing worden genomen”, vertelde hij aan de Spaanse publieke omroep. “Ik weet niet waar mijn toekomst me zal brengen, maar ik sta overal voor open.”

Xavi voetbalde van 1998 tot en met 2015 voor Barcelona, waarna hij zijn loopbaan bij Al-Sadd afsloot. Als coach ligt de Spanjaard er tot 2023 onder contract. Barça-voorzitter Joan Laporta zette Koeman eerder deze maand wel uit de wind en zei dat de Nederlander nog tijd verdient.