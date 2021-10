SJOTCAST SPECIAL. Operatie Propere Handen: “Het is een schande dat journalisten aan het dossier geraken”

Makelaar Stijn Francis was te gast in de Sjotcast Special over Operatie Propere Handen. — © Joris Herregods

Hoeveel pagina’s zouden er al in Het Nieuwsblad verschenen zijn over Operatie Propere Handen? Onze voetbaljournalist Bart Lagae, die het dossier al drie jaar op de voet volgt, moest het antwoord schuldig blijven. “Ik heb ze niet geteld, maar het zullen er heel veel zijn”, vertelde hij in Sjotcast.

Makelaar Stijn Francis is van mening dat de zaak te veel in de media wordt gevoerd. “Ik vind dat we het proces moeten afwachten. Als betrokkene in het dossier word je nu al veroordeeld. Om Dejan Veljkovic kan je natuurlijk niet heen met zijn status als spijtoptant maar er worden ook namen genoemd van mensen bij andere clubs terwijl het hele proces nog gevoerd moet worden. Ik vind dat oneerlijk en frustrerend tegenover de mensen die in de procedure zitten. Clubs, makelaars en allerlei mensen in het voetbal zijn in paniek.”

Trial by media

Bart Lagae erkent de invloed van de pers: “Als de media over een onderwerp schrijven, zet dat iets in gang. Ik vermoed dat de trial by media ook gebruikt zal worden door zij die zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.” Hoe dan ook primeert voor hem de nieuwswaarde en het belang van het dossier. “We hebben natuurlijk een reden om over het voetbalschandaal te schrijven. Ten eerste houdt voetbal heel veel mensen bezig, daarnaast bleek ook dat bijna elke club betrokken is. Dat ging van makelaars over scheidsrechters tot clubleiders en zelfs journalisten.”

In de pers verschenen ook fragmenten uit de telefoontaps die het Belgische gerecht uitvoerde in het kader van het onderzoek. Denk maar aan het intussen legendarische zinnetje ‘de keuken is besteld’. “Wij kijken vooral naar de verhalen die we kunnen en moeten brengen. Op een bepaald moment kregen we lucht van de befaamde taps en de codetaal. Je hoeft geen criminoloog te zijn om te weten dat praten in codetaal wil zeggen dat er zaken gebeuren die het daglicht niet mogen zien. Achteraf hebben we openbare pv’s gekregen die volledig in lijn lagen met wat we hadden geschreven. Tot nu toe zijn er nog geen fouten opgedoken in onze berichtgeving.”

Vorige week raakte het nieuws bekend dat Veljkovic voor 31 miljoen euro aan valse contracten opstelde bij twaalf clubs. Volgens Stijn Francis verschijnen de elementen uit het onderzoek te snel in de media: “Journalisten hebben nooit toegang tot het volledige dossier. De paniek is gigantisch bij een aantal clubs. Stel dat het dossier genuanceerder is dan nu blijkt, dan vind ik het verschrikkelijk voor de mensen die genoemd worden.” Zou het dan beter zijn om helemaal niet meer te schrijven over de zaak? “Het is natuurlijk de taak van de journalist om over het schandaal te schrijven als de feiten voorhanden zijn, maar het feit dat jullie toegang hebben tot het dossier vind ik de grootste schande die er is.”