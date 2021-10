Stiefvader over de eigenzinnigheid van Club Brugge-speler Noa Lang: “Soms moet je ook gewoon je mond dichthouden en slikken”

LEES OOK. Noa Lang “was niet nerveus” voor zijn debuut bij Nederland, ook Van Gaal en Van der Vaart enthousiast over Langs eerste minuten

“Je zag meteen dat hij wat wilde laten zien”, liet bondscoach Louis van Gaal na afloop optekenen. “Noa heeft lef genoeg, dat vind ik wel leuk. Maar het is ongelofelijk dat hij dan plots weer opduikt op de andere flank. Dat hij dan weer zegt: ik ga hier even links spelen. Dat was niet de bedoeling, ik heb dat gecorrigeerd. Ik wou hem op rechts zien.”

Het is Lang ten voeten uit. Eigenzinnig. Boukhari, goed voor 268 Eredivisie-optredens, kent zijn stiefzoon maar al te goed.

“Ik ben niet iemand die alleen maar positieve dingen zegt, ik kan ook kritisch zijn”, aldus de Nederlandse Marokkaan. “Als hij een wedstrijd heeft gespeeld, dan heb ik altijd wat te zeggen en dat doet hem ook goed. Wij zijn ook op straat opgegroeid, op het pleintje. Als je daar gaat provoceren en een panna doet, dan moet je ook een trap terug verwachten. Dat is nu net hetzelfde. Een tegenstander gaat zich niet laten kleineren voor 50.000 man, live op televisie.”

© ISOPIX

Lang had het aan de vooravond van zijn eerste training bij Oranje aan de stok met de Anderlecht-spelers, het publiek en de scheidsrechter. Tot ongenoegen van zijn coach Philippe Clement en dus ook van Van Gaal. “We hadden hem gewaarschuwd. Hij focuste op de verkeerde dingen. Hier gaan we na de interlandperiode over spreken”, gaf Clement na de wedstrijd aan.

“Ik leg dat ook uit, dat hij moet uitkijken met zijn gedrag”, aldus Boukhari. “Dat mag, als je 3-0 of 4-0 voor staat en het in het slot van de wedstrijd is. Niet bij 1-1 in het midden van een match. Een beetje risico mag hé, ik hou daar ook wel van. Dat maakt hem speciaal. Maar soms moet je ook gewoon je mond dichthouden en even slikken. Doorgaan.”

Oranje speelt maandag thuis een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Het gaat momenteel aan kop in Groep G met 16 punten uit zeven wedstrijden.