Hans Vanaken in de basis bij de Rode Duivels voor troostfinale tegen Italië, Alexis Saelemaekers mee in de aanval

Bondscoach Roberto Martinez dropt Hans Vanaken in de basis voor de troostfinale van de Nations League tegen Italië.

Een wedstrijd om de derde plaats in de Nations League doet niet meteen watertanden. Uitgezonderd een iets hogere premie voor de nummer drie en broodnodige punten voor de FIFA-ranking, staat er zondagnamiddag niet veel meer op het spel in Turijn in een duel tussen twee landen die elk op hun eigen manier veel meer verwacht hadden van dit toernooi.

De focus werd dan ook al meteen naar de voorbereiding op het WK verlegd, met de wedstrijd tegen Italië als eerste test. Romelu Lukaku en Eden Hazard keerden met een overbelasting terug naar België en noodgedwongen moest de bondscoach dus wissels doorvoeren in zijn basiself. Wisselen om te wisselen vindt Martinez geen goed idee. Heel wat vertrouwde namen zullen dus aan de aftrap staan.

© BELGA

Doelman Thibaut Courtois krijgt voor zich dus de gebruikelijke driemansverdediging krijgen met daarin Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Jason Denayer. Die laatste deed het uitstekend tegen Frankrijk. Timothy Castagne (rechts) en Yannick Carrasco (links) blijven staan in het middenveld, terwijl voorin Michy Batshuayi de vervanger is van Romelu Lukaku. Hans Vanaken vervangt Eden Hazard in de startelf en krijgt Alexis Saelemaekers naast zich.

De Belgische elf: Courtois; Alderweireld - Denayer - Vertonghen; Castagne - Witsel - Tielemans - Carrasco; Vanaken - Saelemaekers; Batshuayi

Bij de Italianen ook heel wat vertrouwde namen. Achterin kiest Roberto Mancini opnieuw voor Inter-verdediger Alessandro Bastoni, die in afwezigheid van de geschorste Leonardo Bonucci Lazio-speler Francesco Acerbi naast zich krijgt. Manuel Locatelli (Juventus) en de in bloedvorm zijnde Lorenzo Pellegrini (Roma) spelen in de plek van Marco Verratti en Jorginho. Voorin krijgt toptalent Giacomo Raspadori (Sassuolo) de kans om zich te laten zien.

De Italiaanse elf: Donnarumma; Di Lorenzo - Acerbi - Bastoni - Emerson; Locatelli - Pellegrini - Barella; Chiesa - Raspadori - Berardi