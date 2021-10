Manuel Neuer klaar voor terugkeer in Duits doel tegen Noord-Macedonië

De Duitse aanvoerder Manuel Neuer, die vrijdag de wedstrijd tegen Roemenië (2-1 winst) miste met een adductorenblessure, is klaar om maandag in Noord-Macedonië terug te keren in de basisopstelling. Dat heeft bondscoach Hansi Flick zondag bekendgemaakt.

“Manu heeft normaal getraind zonder problemen. Ik weet zeker dat het goed komt met hem en dat hij kan spelen”, zei Flick, die zijn volledige opgeroepen selectie beschikbaar heeft. Barcelona-doelman Marc-Andre ter Stegen verving Neuer tegen Roemenië. Verdediger Antonio Rüdiger trainde zondagochtend niet “uit voorzorg”, aldus de bondscoach, maar hij zal normaal beschikbaar zijn voor de wedstrijd.

Noord-Macedonië is de enige ploeg die Duitsland in deze kwalificaties heeft verslagen. Het werd afgelopen voorjaar 1-2 in Duisburg, toen Joachim Löw nog bondscoach was. “Het is een team dat weet hoe het moet voetballen. De Noord-Macedoniërs hebben nog nooit verloren onder hun nieuwe coach”, waarschuwde Flick.