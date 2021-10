Tsjechische president daags na verkiezingen opgenomen in ziekenhuis

De president van Tsjechië, Milos Zeman, is zondag opgenomen in het ziekenhuis in de hoofdstad Praag. Dat gebeurde net nadat hij de uittredende premier Andrej Babis had ontmoet. Volgens de laatste berichten ligt hij op de afdeling intensieve zorgen.

Zaterdagavond raakte bekend dat Andrej Babis dan toch niet de winnaar van de parlementsverkiezingen in Tsjechië is. Eerder leek de populistische ANO-partij van Babis op weg naar een (nipte) overwinning. Maar nadat 99,9 procent van de stemmen was geteld, behaalde de centrumrechtse alliantie Spolu (“Samen”) 27,7 procent van de stemmen. De partij van Babis haalde 27,2 procent van de stemmen binnen.

President Zeman ontmoette zondag de uittredende premier. De 77-jarige Zeman moest nadien opgenomen worden in het ziekenhuis. Een dokter van het militair universitair ziekenhuis in Praag voegde er zondagmiddag aan toe dat de president op de afdeling intensieve zorgen verzorgd wordt. Wat er juist met hem aan de hand is, wou de dokter niet zeggen.

Zeman werd in september ontslagen uit een ziekenhuis na een verblijf van acht dagen. Sinds 2013 is hij president van het Oost-Europese land. Daarvoor was hij van 1998 tot 2002 premier van Tsjechië. Volgens eerdere berichten lijdt hij aan diabetes en moet hij door een zenuwziekte in een rolstoel zitten. Volgens de Tsjechische grondwet moet de president de nieuwe premier benoemen.