Bekende modeontwerper toont jaar na verschrikkelijk ongeval voor het eerst hoe erg hij eraan toe was

De bekende modeontwerper Olivier Rousteing, die werkt voor Balmain, heeft voor het eerst getoond hoe slecht hij er vorig jaar aan toe was na een ontploffing in zijn woning. Hij hield zijn verwondingen verborgen voor vrienden en collega’s, zo schrijft hij op Instagram, maar nu is hij wel weer gelukkig.

Gezichtsmaskers, lange mouwen, opzichtige juwelen: een jaar lang heeft de 36-jarige Rousteing er naar eigen zeggen alles aan gedaan om voor vrienden en collega’s verborgen te houden hoe slecht hij eraan toe was na een zware ontploffing in zijn huis. Hij deelt nu een foto van zichzelf uit die tijd, waar zijn verbrande bovenlichaam helemaal ingepakt is.

“Ik ben eindelijk klaar om dit te delen”, schrijft hij op Instagram. “Exact een jaar geleden is de open haard in mijn huis (in Parijs, nvdr) ontploft. De volgende ochtend ben ik wakker geworden in het ziekenhuis. Het personeel daar had het enorm druk door de vele Covid-gevallen, maar heeft toch ongelooflijk goed voor me gezorgd. Ik ben hen zo dankbaar.”

Waarom hij zijn verwondingen verborgen hield? “Ik weet eigenlijk niet waarom ik zo beschaamd was. Misschien was mijn obsessie voor perfectie te groot.” Zijn herstel heeft enorm veel tijd gekost, zo schrijft hij nog. “Maar nu ben ik genezen, gelukkig en gezond.”