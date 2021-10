Man opgepakt omdat hij speakers met babygehuil in containers plaatste

Een 48-jarige man uit het Nederlandse Zoetermeer is zaterdag opgepakt voor het plaatsen van speakers in vuilcontainers waar babygeluiden uit kwamen. De hulpdiensten waren uren bezig met het doorzoeken van de containers, voordat ze erachter kwamen dat het vals alarm was.

De eerste melding was vrijdagmiddag in een container aan het Sanne van Havelteplein, en diezelfde avond ook in Rozenburg bij Rotterdam. Zaterdagochtend was het opnieuw raak aan de Van Stolberglaan. De politie heeft de speakers in beslag genomen en onderzocht hoe ze hier terecht waren gekomen. Zaterdag is een 48-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Hij zit vast en zijn rol bij de drie meldingen wordt bekeken.

Het kost de politie onnodig veel tijd als dit soort meldingen binnenkomen. De brandweer haalde vele zakken met huisvuil uit de containers voordat de speakers werden gevonden. „We nemen het uiterst serieus als er meldingen binnenkomen over huilende babygeluiden”, aldus de politiewoordvoerster. „Dit zijn geen dingen waar je grappen mee uithaalt.”