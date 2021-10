De Wever klaar voor de 10 miles: “Bezorgd over de konijnenpijp, maar tepels zijn beschermd”

Politiek analist Sacha van Wiele kwam Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) tegen aan de start van de Antwerp 10 miles. De burgervader geeft aan er helemaal klaar voor te zijn. Geen zorgen over de liberalen in de coalitie, maar wel over de afstand na de konijnenpijp. Dit jaar is het stukje na de tunnel één kilometer langer dan gewoonlijk.