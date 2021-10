Frankrijk verscherpt grenscontroles, Mahdi pleit voor Europese aanpak: “Eigen onderdanen terugnemen is verdomde plicht”

Darmanin verklaarde zaterdag dat hij gevraagd heeft om extra toezicht langs de Belgische grens. De Franse minister wil zo naar eigen zeggen smokkelaars en migranten arresteren die vanuit België het noorden van Frankrijk willen binnenkomen. Volgens Darmanin komt 50 procent van de migranten die vanuit Calais of Duinkerke willen oversteken uit België.

Op het kabinet van staatssecretaris Mahdi klinkt het dat migranten die naar Frankrijk trekken, hun route beginnen in Griekenland of Spanje. Mahdi wijst er op dat de aanpak Europees is. “We moeten onze buitengrenzen versterken en iedereen screenen”, zegt hij.

“Dat sommige landen weigeren mee te werken aan terugkeer is al decennia een pijnpunt. We moeten die landen op Europees niveau sneller sanctioneren. Ik ben het beu dat landen hun eigen onderdanen niet terugnemen en vandaag Covid als excuus gebruiken. Eigen onderdanen terugnemen is een verdomde internationale plicht”, aldus nog staatssecretaris Sammy Mahdi.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) pleit voor een Europese aanpak om het probleem van de transmigranten aan te pakken. “Zomaar buurlanden verantwoordelijk stellen is wat mij betreft niet de oplossing”, klinkt het in een reactie aan VRT nieuws.