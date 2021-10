Politie opent onderzoek naar videoclip met kalasjnikov in Brussel

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft een onderzoek geopend naar de opnames van een videoclip waarin een mogelijke kalasjnikov in beeld komt. De politie onderzoekt of het wapen echt is en wanneer de beelden zijn gemaakt. Dat meldt Bruzz zondag en het nieuws wordt aan Belga bevestigd door politiewoordvoerder Olivier Slosse.

Zaterdag deelde een vakbondssecretaris van politievakbond NSPV beelden van een gemaskerde man in de Antwerpsesteenweg in de Noordwijk. Op de beelden is te zien hoe de man met een wapen, dat op een kalasjnikov lijkt, schiet vanop een balkon van een van de woonblokken. Vermoedelijk gaat het om een videoclip van de Brusselse rapper Gotti Maras.

De politie bevestigt dat er een aanvraag was voor een opname van de videoclip, maar die werd geweigerd omdat er onvoldoende informatie werd gegegeven over wat er precies gefilmd werd. “We moeten nagaan of dat wapen echt is en wanneer de beelden juist zijn gemaakt”, aldus politiewoordvoerder Slosse.