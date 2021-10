Antwerpenaars halen halsbrekende toeren uit tijdens trouwstoet in Limburg: drie twintigers verliezen rijbewijs

De politie kreeg meldingen vanuit Beverst, Rijkhoven en Bilzen-centrum. Op de Tongersestraat in Bilzen kon een interventieploeg in een anoniem dienstvoertuig de stoet opmerken. Op een zaterdagnamiddag is het op deze verkeersas, waarlangs heel wat handelszaken gelegen zijn, sowieso extra druk. Er was duidelijk sprake van onverantwoord rijgedrag waarbij de inzittenden uit de ramen van de wagens hingen. De politie slaagde erin om drie voertuigen aan de kant te zetten.

De voertuigen en de inzittenden werden aan een grondige controle onderworpen. In de voertuigen werd bovendien illegaal feestvuurwerk aangetroffen. Van de drie bestuurders, jonge twintigers uit het Antwerpse, liet het parket het rijbewijs ter plaatse intrekken voor de duur van 15 dagen. Zij zullen zich later ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Een van de bestuurders die aanvankelijk aan de controle wist te ontkomen, veroorzaakte even verderop een verkeersongeval met stoffelijke schade. Ook hiervan stelde de politie een proces-verbaal op.

siol