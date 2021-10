Final Four zorgt voor primeur: Rode Duivels voor het eerst twee keer op rij onderuit onder Roberto Martinez

De Rode Duivels eindigden zondagmiddag als vierde in de Nations League na een nieuwe nederlaag tegen Italië (2-1). Opvallend: het is de eerste keer onder Roberto Martinez dat België twee keer op rij verliest.

Op 3 augustus 2016 werd de Spanjaard als bondscoach van de Duivels aangesteld, en sindsdien verloor België dus nog nooit twee opeenvolgende wedstrijden. Een dikke vijf jaar na zijn aanstelling kan die statistiek dus de prullenbak in. Donderdagavond werd in de halve finale van de Nations League verloren van Frankrijk (3-2) na een rampzalige tweede helft, en ook tegen Italië moesten de Duivels hun meerdere erkennen (2-1).

De laatste keer dat de Belgen twee keer op rij verloren was tijdens de zomer van 2016. Op het EK werd er toen afgesloten met de uitschakeling tegen Wales in de kwartfinales, de eerste wedstrijd onder Martinez werd met 0-2 verloren van Spanje.

Desalniettemin blijft de balans van de Catalaan bijzonder positief. Van zijn 66 wedstrijden als bondscoach werden er 50 gewonnen, 7 keer werd er verloren en 9 keer kwam er een draw uit de bus. Het was ook Martinez die de Belgen naar de historische derde plaats leidde, drie jaar geleden op het WK in Rusland. Voor het volgende WK, eind volgend jaar in Qatar, zijn de Belgen met nog twee speeldagen te gaan zo goed als geplaatst. Vooraleer dat winter-WK van start gaat, zal er wel rond de tafel gezeten moeten worden. Het contract van Martinez bij de Belgische bond loopt medio volgend jaar af.