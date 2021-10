REACTIES. Hans Vanaken baalt na “slechte start van tweede helft”, Kevin De Bruyne tempert verwachtingen: “We zijn maar België”

De Rode Duivels gingen zondagmiddag tegen Italië onderuit in de troostfinale van de Nations League. Daardoor eindigt België slechts als vierde. Na de wedstrijd baalden de Rode Duivels natuurlijk, al was er ook wat realiteitszin.

Kevin De Bruyne: “We zijn maar België”

“Bij momenten speelden we goed voetbal tegen twee toplanden”, wist Kevin De Bruyne. “Maar oké, er hebben veel nieuwe jongens gespeeld, en ze hebben het meer dan degelijk gedaan. Ik denk dat het goed is voor hen om tegen zulke ploegen te spelen. Jammer genoeg hebben we twee keer verloren.”

Dat er tegen Italië verloren werd, doet De Bruyne niet zo veel. “Uiteindelijk maakt het niet veel uit. Het is vooral Belangrijk om matchen op dit niveau te spelen. Het is goed en wel om wedstrijden tegen – met alle respect – ploegen als Estland te spelen, maar dit zijn echt topmatchen. Dat is nodig om te groeien als persoon en als ploeg.”

De Bruyne vindt ook dat de verwachtingen niet té hoog moeten liggen. “Met alle respect, we zijn maar België. Er komt een nieuwe generatie aan en we hebben veel spelers gemist. Als je toppers zoals Eden Hazard en Romelu Lukaku mist, wordt het moeilijk. We moeten realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Frankrijk en Italië hebben 22 toppers, dat hebben wij niet.”

Hans Vanaken: “Degelijke match, tegenvallend resultaat”

Hans Vanaken mocht tegen Italië wel in de basis beginnen, al zag ook hij hoe de Rode Duivels meteen na rust twee doelpunten slikten. “We moeten de beelden analyseren om na te gaan waarom we zo slecht starten na rust”, aldus Vanaken. “Tegen Frankrijk kregen we ook snel een goal tegen. Het is moeilijk uit te leggen waarom dit nu in twee matchen gebeurt, dus we moeten op zoek gaan naar de reden erachter.”

Vanaken trekt zich wel op aan het betere Duivelse spel na de inbreng van Kevin De Bruyne en zijn Brugse ploegmaat Charles De Ketelaere. “De invallers brachten weer friste in de ploeg”, vond Vanaken. “En het kan makkelijk nog 2-2 worden. Het is sowieso jammer. Voor rust zochten we iets te snel diepte, maar hadden we de match wel nog redelijk onder controle. En na de rust krijgen we dan snel die doelpunten tegen. Soit, het was een degelijke match met een tegenvallend resultaat.”